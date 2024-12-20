巴黎副市長：台灣為最美民主典範 盼深化與台北合作【專訪】

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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）三度訪台的巴黎副市長羅梅洛-米歇爾長年捍衛人權，挺台不遺餘力。曾參加台灣同志大遊行的他告訴中央社，台灣人會為他人權利奮鬥，是最美的民主典範，期待與台灣及台北市府深化合作關係。

巴黎負責人權事務的副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）長年支持台灣，2023年，他更受國家人權委員會主委陳菊之邀，來台參加台北同志大遊行，見證台灣民主的能量。

他於18日在繁忙市政會議行程中抽空接受中央社專訪，分享他對台灣社會的印象，以及巴黎、台北雙城未來合作的可能性。

他告訴記者，自己三次造訪台灣，每次都能看到改變。「很久沒到台灣，看到台北的進步令人震驚，城市的多元，同志大遊行的重要性與友善程度也讓我驚喜。」

最讓他印象深刻的，是台灣人為彼此權益奮鬥的精神。「遊行當然有很多LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒與其他）群體，但也有很多異性戀者，前來展現團結。即使不是同志族群也來支持，我覺得這是最美的典範，這是進步民主的證明。」

「台灣擁有開放的民主，每個人都不只為自己的權利奮鬥，而是為全體的權利奮戰，整個社會都在提升。」

羅梅洛-米歇爾說，台北同志大遊行有許多來自世界，尤其是亞洲各國的民眾，顯見台灣同志權在亞洲具有指標性地位。他在遊行中遇到泰國人，他們都將台灣視為典範。

「透過遊行民眾表達訴求，告訴亞洲的其他地區，民主是屬於所有人的，不應只屬於一群人。」

除堅定支持台灣外，羅梅洛-米歇爾也長年聲援西藏、維吾爾與香港民主。他指出，達賴喇嘛是近35位巴黎榮譽市民中的一位，「這傳達強烈訊息。巴黎是人權之都，若我們不捍衛西藏人，誰能為其挺身呢？」

他也提及多份指出維吾爾遭壓迫的國際報告，並指著放在身後的香港壹傳媒創辦人黎智英相關刊物，聲援香港民主與新聞自由。「巴黎當然要站在台灣、維吾爾、西藏，以及香港努力對抗的民主人士這邊。」

巴黎市政府自2018年起舉行反恐同國際人權獎，頒發給國內外的同志維權鬥士，為全球唯一以城市為名頒發的相關國際獎項。

他告訴記者，已向台北市政府提出邀請，希望北市府明年派代表作為評審，「今年有位台灣社運人士參與評審，相當具有象徵意義。目前還在等待台北答覆」。此外，巴黎舉辦反歧視影展，羅梅洛-米歇爾也希望能與台北合作，雙城共同交流、籌辦。

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「我們已準備好推進更多的合作，就如我在台灣時說的，無論是和台灣政府官員，或是和台北市政府，因為我們有很多可向台北學習，我想反之亦然，一切可能性都可討論。」

最後，羅梅洛-米歇爾告訴記者，過去20多年來台灣進步快速，國家的民主進程令人欽佩。「希望能盡快再度訪台，以城市之名強化與台北的合作，有很多事情可推進。我們的共通性，多於彼此的想像」，他笑著說。（編輯：田瑞華）1131220