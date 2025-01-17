美媒：TikTok執行長周受資將參加川普就職

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國媒體報導，社群媒體巨擘TikTok執行長周受資20日將出席美國總統當選人川普的就職典禮。川普顯然正在考慮拯救TikTok，別讓TikTok面臨在美國下架的命運。

法新社引述報導說，周受資將與其他備受矚目的社群媒體和科技大亨一同出席川普就職典禮，其中包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。

「紐約時報」與「華盛頓郵報」都報導周受資將出席川普就職典禮。美國最高法院預計將就職典禮前裁定是否禁止TikTok在美營運。

美國國會去年通過一項法律，迫使TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）出售這個短影音平台，或在本月19日前關閉TikTok，外界大多預期這項法律將生效。

為了執行這項「不賣就禁」法，美國政府將指示蘋果（Apple）與谷歌（Google）把TikTok自他們的應用程式商店中移除，自川普上任的前一天開始阻止新的下載活動。

TikTok律師佛朗西斯科（Noel Francisco）表示，如果大法官沒有擋下禁令，TikTok將在19日「關閉」；此外，有媒體報導，TikTok打算完全暫停在美國的服務。

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根據「華盛頓郵報」，川普曾在競選期間承諾將拯救TikTok，並一直在評估拖延禁令或拯救TikTok的辦法。

等到川普上任後，TikTok「不賣就禁」法的執行將落在他的司法部長手上，屆時司法部長可以選擇不執行、拖延或無視國會對這項法律的壓倒性支持。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140117