有別一眾科技領袖 傳黃仁勳將缺席川普就職典禮

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（中央社舊金山16日綜合外電報導）彭博報導，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計將缺席本月20日的美國總統當選人川普就職典禮，這與美國科技界多名領袖的做法相左。

知情人士說，黃仁勳本週正在東亞訪問，這是他每年春節前後的常見行程。這名人士還表示，黃仁勳此前從未參加過美國總統的就職典禮。

在最具價值的科技公司中，輝達可謂一個例外，因為大多數公司都派出創辦人或執行長參加川普的就職典禮，包括蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）、亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）共同創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），以及與川普往來密切的特斯拉（Tesla Inc.）執行長馬斯克（Elon Musk）。

輝達的代表不願多談黃仁勳的行程或是否曾與即將上任的川普政府聯繫。

黃仁勳本月稍早表示，他很樂意與川普見面，並「盡我們所能使這屆政府成功」。但黃仁勳當時說，他尚未獲邀前往川普位於佛羅里達州的住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。

黃仁勳還表示，他預期川普會放寬監管。他說：「我認為這是件好事。做為產業一份子，我們希望能快速行動。」

在現任總統拜登政府即將卸任之際，輝達正面臨一系列新規定。包括加強對先進技術的管制，例如輝達領先業界的AI晶片，以防止這些技術落入中國手中。

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輝達對本週公布的新出口管制表達不滿，稱這些規定是「過度干預」，並警告這可能對科技業造成災難性影響。

負責政府事務的輝達副總裁芬克爾（Ned Finkle）本週稍早說：「正如第一任川普政府所證明，美國取勝靠的是創新、競爭，以及與全球分享技術，而不是靠退縮到政府過度干預的高牆後面。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140117