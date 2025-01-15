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川普就職美前總統夫婦齊聚 蜜雪兒歐巴馬不出席

2025/1/15 14:00（1/15 14:44 更新）
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美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬。（路透社）
美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬。（路透社）
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（中央社西棕櫚灘14日綜合外電報導）美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬20日將缺席總統當選人川普的就職典禮，這是她2週內2度缺席美國前總統夫婦齊聚的聚會，前總統歐巴馬、小布希和柯林頓都將偕妻出席。

美聯社報導，歐巴馬夫婦的辦公室透過聲明向美聯社指出：「前總統歐巴馬（Barack Obama）確定將出席第60屆就職典禮。前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）則不會出席即將舉行的就職典禮。」

這份聲明並未說明蜜雪兒．歐巴馬不出席的原因。

上週在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬中，川普、小布希（George W. Bush）和柯林頓（Bill Clinton）均與妻子連袂出席，唯獨不見蜜雪兒．歐巴馬。

在上週的國葬中，歐巴馬和川普坐在一起，儘管兩人過去在政壇曾是敵對關係，卻像老朋友一樣有說有笑。

美國前總統小布希（中排左3）、柯林頓（中排左1）、川普（中排右2）9日均與妻子出席已故前總統卡特國葬。（美聯社）
美國前總統小布希（中排左3）、柯林頓（中排左1）、川普（中排右2）9日均與妻子出席已故前總統卡特國葬。（美聯社）
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一名熟悉柯林頓行程的人士向美聯社證實，柯林頓將參加川普的就職典禮；希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）則透過發言人表示將會出席。

小布希辦公室表示，他和前第一夫人蘿拉．布希（Laura Bush）也都將到場。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1140115

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