川普就職慶賀團再加2人 柯志恩郭昱晴入列

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（中央社記者王承中、王揚宇台北2日電）川普就職慶賀團成員新增擔任台美國會議員聯誼會會長的國民黨立委柯志恩以及民進黨立委郭昱晴，加上擔任特使團長的立法院長韓國瑜，總共8位朝野立委。知情人士今天說，目前正探詢由立法院正、副院長率團赴美的可能性，更彰顯台灣對川普政府的重視。

美國總統當選人川普將在20日就職，總統賴清德邀請韓國瑜擔任特使團長，慶賀團原訂依立院政黨席次比例提出「2+2+1」名單， 外交部長林佳龍今天表示，由於朝野黨團希望增加名額，將以「台美國會議員聯誼會」為基礎再增加2位，包含特使團長韓國瑜在內共有8位立委出席。

立院知情人士指出，原先慶賀團名單，朝野推派台美國會議員聯誼會兩位會長之一的民進黨立委王定宇，以及民進黨立委陳冠廷、國民黨立委葛如鈞、國民黨立委李彥秀，以及民眾黨立委陳昭姿。

但考量到朝野平衡，知情人士表示，新增的2名立委，分別是台美國會議員聯誼會國民黨籍的會長柯志恩，以及民進黨立委郭昱晴。本屆立法院台美國會議員聯誼會的藍、綠共同會長，都可以代表出席川普就職典禮，也更象徵朝野對美關係的重視，全體對外一致。

王定宇受訪指出，民進黨團決定由郭昱晴參加，而這次川普就職慶賀團，重點除參加就職典禮外，慶賀團會接觸哪些川普新內閣成員或美國國會議員，能否接觸到眾議院議長等，都是值得觀察的重點。

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另外，立法院知情人士也指出，立法院副院長江啟臣也擔任台美國會議員聯誼會的榮譽會長，但因為朝野日前決議本會期延會至21日，與慶賀團出訪時間重疊，而韓國瑜率團出訪，江啟臣就必須代為主持立法院會。

知情人士表示，目前立法院也在向朝野黨團及外交部探詢，讓本會期提前結束，由立法院正、副院長率台美國會議員聯誼會重要幹部及朝野立委赴美的可能性，以更彰顯台灣全體對於美國川普政府的重視，並有助於深化台美國會外交。（編輯：翟思嘉）1140102