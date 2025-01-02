林佳龍：川普就職慶賀團再加2人 共8立委出席

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（中央社記者楊堯茹台北2日電）川普就職慶賀團依立院政黨席次比例提出「2+2+1」名單，外交部長林佳龍今天表示，由於朝野黨團希望增加名額，將以「台美國會議員聯誼會」為基礎再增加2位，包含特使團長韓國瑜在內共有8位立委出席。

美國總統當選人川普將在20日就職，總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團長，民進黨將由外委會召委王定宇、立委陳冠廷出席，民眾黨確定由陳昭姿出席，國民黨則由李彥秀、葛如鈞出席，將於18日至24日訪美。

立法院外交及國防委員會上午邀請外交部長林佳龍報告「推動『二軌外交』與『元首外交』（含『繁榮南島智慧永續』出訪專案與友邦合作計畫）及近期外交出訪之成效」，並備質詢。

林佳龍於會前接受聯訪，媒體關切，川普就職慶賀團目前的規劃及拜會對象。

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林佳龍指出，慶賀團參與席次非常有限，先前根據立法院政黨席次比例，提出「2+2+1」名單，後來朝野黨團希望增加名額，將以「台美國會議員聯誼會」為基礎再增加2位，包含韓國瑜在內共有8位立委出席。

林佳龍強調，慶賀團是由賴總統指示外交部來進行籌組，特別是駐美代表處，由於時間已經很緊迫，希望不要再有變動，除了代表政府展現對台美關係的跨黨派重視以外，也能夠來藉由此機會，表達對川普新政府的祝賀。（編輯：張良知）1140102