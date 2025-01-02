川普就職典禮 菲大使將代表小馬可仕出席

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（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）菲律賓媒體報導，總統小馬可仕將不會參加美國總統當選人川普的就職典禮，而是由駐美大使羅慕德斯代表出席。

川普（Donald Trump）將於20日就職，菲律賓GMA新聞網引述羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）的報導，美方已邀請各國駐美使節出席川普的就職典禮。

有關小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）是否受邀出席？羅慕德斯說，「作為美方的政策，並沒有外國元首受邀…只有派駐在華府的外國使節受邀。」

菲律賓總統府通訊部長查維斯（Cesar Chavez）證實，美國國務院已邀請外國駐美使節團團長伉儷，代表各自國家的元首參加川普的就職典禮。

雖然如此，美國有線電視新聞網（CNN）去年12月曾報導，川普已以個人身份邀請少數外國元首參加他的就職典禮，包括中國國家主席習近平。

CNN引述消息人士稱，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也在川普的個人邀請名單之中。

觀察人士認為，這顯示川普有意與治理風格與美國不同的領袖接觸。

菲律賓與中國的南海爭議去年下半年加劇，與菲律賓簽有「共同防禦條約」（MDT）的美國，被菲律賓視為重要後盾。菲律賓觀察人士之前一直關注小馬可仕是否會受邀出席川普的就職典禮。

川普去年11月再次當選美國總統，小馬可仕曾與川普通話致賀，當時川普還問候小馬可仕的母親、前菲律賓第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）。

此外，小馬可仕和川普在那次通話中，談到了菲美聯盟，小馬可仕表示盼繼續加強兩國之間的深厚關係。

小馬可仕自2022年6月上任以來，曾4度訪美，但查維斯暫時無法確定小馬可仕是否會在今年第1季訪美，與川普會面。（編輯：陳承功）1140102