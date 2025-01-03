川普1/20就職 前一天華府體育館辦「勝利集會」

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（中央社佛羅里達州西棕櫚灘2日綜合外電報導）美國總統當選人川普20日宣誓就職前一天，將在華府一座可容納約2萬人的體育館舉辦大型集會。

美聯社報導，以勝利集會作為號召的這場活動19日將在哥倫比亞特區（District of Columbia）約可容納2萬人的第一資本體育館（Capital One Arena）舉行。

川普向來對舉辦造勢風格的活動情有獨鍾，讓他可以口無遮攔跟支持者開玩笑。這場大型集會隔天他則將在國會大廈舉行的正式儀式中宣示就職。

向支持者宣傳這場活動的電子郵件內容寫道，這是川普宣示就職前一天的「勝利集會」，還說「一定要人山人海」。

這場集會將在室內舉行。川普選戰期間曾遭暗殺未遂，之後數個月間他的大型戶外活動都受到限制。就職大典則是必須進行特殊維安的國家級活動，相關工作會做到滴水不漏。

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川普已邀請中國國家主席習近平和全球其他領袖參加他的就職典禮，目前尚不清楚有哪些全球領袖出席大典。

川普先前承諾一上任就展開大規模遣返行動，還揚言對中國和鄰國加拿大、墨西哥輸美商品課徵或加徵大量關稅，以施壓這些國家採取更多措施減少非法移民進入美國，並且減少芬太尼等新型毒品流入美國。川普還允諾上任後迅速採取行動，結束俄羅斯在烏克蘭持續近3年的戰爭。（譯者：洪啓原/核稿：何宏儒）1140103