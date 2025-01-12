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日外相岩屋毅將出席川普就職典禮 協調日美領袖會談

2025/1/12 20:33
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（中央社記者戴雅真東京12日專電）日本外相岩屋毅今天在日本放送協會（NHK）節目中表示，他將出席下週舉行的美國新任總統川普就職典禮，並將協調日本首相石破茂與川普的日美領袖會談。

岩屋毅提到川普就職典禮時表示，「希望與即將上路的川普政權建立穩固的信賴關係。由於收到了就職典禮的邀請，因此決定參加。」

他還表示，「希望能與被提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）舉行會談，並與即將上任的新政府成員會面，為石破總理大臣訪美，以及日美領袖會談做好充分準備。」

另一方面，針對川普計劃提高關稅，岩屋毅表示，「如果提高關稅，將會引發報復性關稅，導致國際經濟萎縮。這麼做能否實現雙贏，值得深思」。

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岩屋毅表示，他將會透過說明日本對美國經濟的貢獻，以及與盟國合作等措施，促使美國冷靜應對。

此外，當被問及如果川普要求日本進一步增加防衛費時將如何應對。岩屋表示，日本政府已經盡了最大努力，他將會繼續爭取對方理解。（編輯：周永捷）1140112

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