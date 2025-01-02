川普將上任 俞大㵢：台美關係可拭目以待

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（中央社記者石秀娟華盛頓1日專電）美國總統當選人川普20日將就職，駐美代表俞大㵢今天指出，台美關係在現任總統拜登任內提升很多，在共和黨執政下也可以拭目以待。台美關係的基礎堅實，維持台海和平安全是大家的共識。

華府台灣同鄉聯誼會、黃埔同學會、榮光會等僑社今天舉辦中華民國開國紀念日升旗典禮，俞大㵢與駐美副代表姜森、楊懿珊都出席。

俞大㵢致詞時指出，台灣長久以來在美國享有跨黨派、跨政府的支持，共和黨或民主黨政府都依據台灣關係法、六項保證，履行對台灣安全的承諾。台美共享民主、自由、人權等普世價值，產業、經貿關係也互惠、互補、互利。

他說，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭在2022年爆發後，美國結合理念相近的國家，將維持台海和平與穩定形塑為「國際共識」，這項議題不斷在國際會議提起，維護台海和平穩定已經是全球理念相近國家的一致共識。

川普（Donald Trump）20日將就職。台灣立法院長韓國瑜將率領跨黨派立委出席致賀。俞大㵢接受媒體聯訪時說，代表團行程將由國內在適當時機宣布。

至於未來的台美關係、台灣與川普任命內閣的互動，俞大㵢說，「無論民主或共和黨人士，我們都長期保持很好的聯繫」。台美關係在拜登（Joe Biden）任內提升很多，共和黨政府下也可以拭目以待，代表處會努力加強、深化雙邊關係。

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俞大㵢也說，台美避免雙重課稅協定在118屆國會因其他法案及程序問題受阻，但美國行政部門與國會、及台灣對該議題有高度共識，代表處會與美國行政部門及國會聯繫，找到通過該協定的方式，他希望在119屆新國會能有具體成果。

另外，華府最大僑社美京中華會館今天也舉行新年度的幹部交接，俞大㵢主持新任主席徐腕佑、與原任主席伍毅文的交接典禮。（編輯：唐佩君）1140102