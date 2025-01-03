台美避免雙重課稅協定法案 美眾議院納快速審議程序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北3日電）美國新國會將於今天開議，針對「美台加速減免雙重課稅」法案進程，美國眾議院昨天公布第119屆國會議事規則方案，納入一系列欲以快速審議程序在院會通過的法案，其中也包括處理台美避免雙重課稅的法案。

涉外官員今天指出，台美簽訂避免雙重課稅協定對兩國業者均有益處，完成後將提供台灣廠商離開中國前往美國投資的一大誘因，這也是將上任的總統川普（Donald Trump）重視且關切的課題。

眾議院昨天公布的第119屆國會議事規則方案（rules package），納入一系列欲以快速審議程序在院會通過的法案，處理台美避免雙重課稅法案也在其中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對「美台加速減免雙重課稅」法案（US-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）是否有望通過，外交部長林佳龍昨天在立法院外交及國防委員會答詢時說，有美國國會議員提議啟用「綠色通關」加速審查。

林佳龍指出，如面臨雙重課稅將影響台灣廠商到美國投資的意願，對雙方都不利，該法案由於屆期不連續將在新國會重新提出，目前台美雙方對這項法案均無反對意見，盼國會能儘速推動。（編輯：林淑媛）1140103