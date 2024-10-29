台美避免雙重課稅談判將登場 財部：雙向投資將獲益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北29日電）美國財政部今天宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面協議談判，第一輪談判預計於未來數週內登場。台灣財政部表示，感謝美國行政部門及國會長期對推動台美避免雙重課稅協定的支持，預期可對雙向投資關係帶來互惠實質效益。

台灣財政部說明，美國為台灣主要經貿投資往來國家之一，洽簽台美避免雙重課稅協定，消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，預期可對台美雙向投資關係帶來互惠實質效益，包括使台灣企業在美國可獲得與其他美國協定夥伴國企業相同的賦稅待遇，也可吸引美國企業更廣泛在台投資，有助強化台美關鍵產業供應鏈韌性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣財政部強調，近年來台灣相關部會持續與美國行政部門及國會就解決台美雙方人民及企業關切的超額稅負及雙重課稅問題，進行充分溝通，雙方財政部並將於近期就台美避免雙重課稅協定相關議題展開討論，美國國會亦積極推動「美台雙重課稅快速減免法案」。

台灣財政部重申，誠摯感謝美國行政、立法部門均採取積極步驟，推動解決台美雙重課稅問題。台灣財政部在展開對話的同時，相關部會亦將持續與美國財政部及國會合作推動相關立法。（編輯：林家嫻）1131029