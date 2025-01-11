總統邀慶賀團茶敘 綠指彰顯團結韌性藍稱非和解咖啡

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（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北11日電）外傳總統賴清德16日邀川普就職慶賀團成員茶敘，民進黨立委王定宇指出，總統邀慶賀團員茶敘交換意見是慣例，且跨黨派慶賀團可讓盟友理解台灣韌性；國民黨立委李彥秀表示，此為慣例，稱不上是「和解咖啡」。

美國總統當選人川普將於20日就職，賴總統邀請立法院長韓國瑜擔任川普就職典禮慶賀團團長，團員由朝野黨團依比例共7位立委，分別是民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴；國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，以及民眾黨立委陳昭姿，慶賀團預計18日啟程飛往美國。

對於外傳賴總統擬於16日邀請慶賀團成員在總統府會晤，對此，府方人士今天不予證實。

民進黨立委陳冠廷指出，賴總統邀請包含韓國瑜、朝野三黨立委一同到總統府會晤，是很好的開始，特別是朝野這一會期，歷經憲法訴訟法或財劃法等修法衝突，會晤將是一個對話契機，況且參加川普的就職典禮，台灣需要對外展現一致團結。

民進黨立委王定宇表示，總統邀請慶賀團成員溝通交換意見，這是慣例。總統以國家元首高度邀請國會議長擔任團長、朝野立委共組慶賀團，出訪前與訪團成員的茶敘過程，若能促進朝野更多溝通，能理解對外國家利益要一致，這對台灣是好事情，亦符合台灣人民現在的期待。

至於會晤慶賀團是否有促成朝野對話的政治效果，王定宇指出，這不是茶敘的主要功能、也不是慶賀團的任務，絕對不是為了要讓朝野對話而組慶賀團；他強調，慶賀團主要意義在於彰顯台美關係重要性，藉由跨黨派且具代表性的慶賀團，讓盟友理解台灣韌性，儘管內部意見分歧，但對外團結一致，這點很重要。

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國民黨立委李彥秀也表示，依據往例，總統本來就會在出發前會見慶賀代表團成員，感謝辛勞並交付政治任務，本來就是行禮如儀的官方行程，真的稱不上是「和解咖啡」；慶賀團成員不論黨派，共同使命就是讓世界看見台灣多元民主的價值，並且讓美國友人知道「台灣不是只有一種聲音」，以及區域和平穩定對於全世界的重要性。

李彥秀指出，如果真心希望和緩朝野緊張衝突。作為民進黨黨主席，賴清德可以啟動「政黨領袖高峰會」，直接進行朝野對話；作為中華民國總統，賴總統可以啟動「國是會議」，針對台灣面臨的處境與挑戰，虛心向人民請益。（編輯：林克倫）1140111