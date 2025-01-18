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川普就職典禮改室內 韓國瑜率團赴美：會努力達成任務
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川普就職典禮改室內 韓國瑜率團赴美：會努力達成任務

2025/1/18 17:03（1/18 17:20 更新）
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美國候任總統川普（Donald Trump）即將舉行就職典禮，台灣由立法院長韓國瑜（右5）率領跨黨派立委慶賀代表團赴美參與，18日代表團啟程前在桃園機場比讚留影。中央社記者葉臻攝 114年1月18日
美國候任總統川普（Donald Trump）即將舉行就職典禮，台灣由立法院長韓國瑜（右5）率領跨黨派立委慶賀代表團赴美參與，18日代表團啟程前在桃園機場比讚留影。中央社記者葉臻攝 114年1月18日
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（中央社記者葉臻桃園機場18日電）美國總統就職典禮雖取消戶外觀禮，立法院長韓國瑜帶領的台灣慶賀代表團今天仍按計劃出發。韓國瑜說，已知多國元首都已赴美，他們秉持熱情信念前往，會努力達成任務。

美國候任總統川普（Donald Trump）20日將舉行就職典禮，韓國瑜今天下午帶領跨黨派立委慶賀代表團啟程赴美；受到極地寒流影響，就職典禮將改到國會山莊的圓形大廳舉辦，該地點最多僅能容納2000人，台灣的慶賀團將用何種方式參與典禮，目前仍不明朗。

韓國瑜出發前在桃園機場發表談話表示，戶外就職典禮因為大風雪的關係取消，但據他們了解，很多國家的總統、元首和總理等都已經陸續到了華盛頓。

韓國瑜說，仍秉持熱情信念，代表全國2300萬人去美國，向美國總統、副總統、執政團隊和人民致上最高祝福，他們會努力達成任務。

韓國瑜也說，感謝總統賴清德的邀請和跨黨派的合作，大家一起來推動，至於其他國會議員、智庫的拜訪，以及僑胞的安排、外交部的協助等，他們會一一努力達成預期的目標以及各地的期待。

陪同至桃機的立法院副院長江啟臣說，台美關係對台灣至關重要，這次代表團前往，是對台美關係很重要的一刻，相信也是個嶄新的開始。

根據立法院網站，本次跨黨派立委慶賀代表團成員包括國民黨立委柯志恩、葛如鈞、李彥秀；民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿。

柯志恩說，即便國內政黨紛擾，但對外心一定是一致的，目前雖然就能不能進入會場仍是未知，但一切活動都如常，絕對會讓美國感受到台灣的祝福。

王定宇說，期望在這趟旅程展現台灣跨黨派對台美關係的重視，以及展現跨黨派的共同意志，堅定守護台灣的民主。

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美國眾議院日前通過台美避免雙重課稅相關法案，法案尚待美國參議院審議通過並經美國總統簽署，以完成美國國內立法程序；王定宇說，希望跟智庫、國會的夥伴，進一步在參議院讓此法案完成。

陳昭姿說，此行除了表達祝賀，也要強化台美友好關係，希望未來雙方也能有更深入的合作，這次跨黨派合作，是風雨無阻、一切為台灣。（編輯：林恕暉）1140118

極地寒流襲捲北美，美國總統當選人川普的就職典禮原預計在國會山莊西側舉行，近日連日低溫，國會山莊西側前的大水池仍結凍。攝於1月16日。 中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月18日
極地寒流襲捲北美，美國總統當選人川普的就職典禮原預計在國會山莊西側舉行，近日連日低溫，國會山莊西側前的大水池仍結凍。攝於1月16日。 中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月18日
美國總統當選人川普20日的就職典禮將改到室內舉行，工作人員17日收拾草坪上的椅子。攝於1月16日。（民眾提供）中央社記者石秀娟傳真 114年1月18日
美國總統當選人川普20日的就職典禮將改到室內舉行，工作人員17日收拾草坪上的椅子。攝於1月16日。（民眾提供）中央社記者石秀娟傳真 114年1月18日
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