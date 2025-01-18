川普就職取消戶外觀禮 涉外人士：慶賀團如期出發
2025/1/18 15:00（1/18 15:25 更新）
（中央社記者溫貴香台北18日電）涉外人士今天表示，美國總統就職典禮雖取消戶外觀禮，但台灣慶賀代表團仍決定照規劃如期出發。赴美不僅參與就職相關活動，不公開的美方政要拜訪同為重要，如總統賴清德所期許推進台美友好新里程碑，對於美台避免雙重課稅協定等相關法案能發揮關鍵臨門一腳的作用。
美國候任總統川普（Donald Trump）20日的就職典禮，將迎來攝氏零下6、7度低溫外加刺骨寒風，原先在戶外舉行的儀式將移師國會大廈內。上一次美國總統就職典禮因為嚴寒而移至室內舉行，是1985年共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）的連任。
涉外人士下午表示，由於廣場座位全面取消，導致許多國內外政要皆無法入場，部分國際賓客已提前飛抵美國，面臨無席位可坐的窘境。
立法院長韓國瑜預計下午帶領跨黨派立委慶賀代表團，啟程赴美。據了解，代表團今天內部討論仍決定照規劃如期出發。代表團赴美不僅參與就職相關活動，還包括僑界互動、參眾議員交流拜訪等發揮國會外交實質影響力。
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該人士表示，尤其不公開的美方政要拜訪同為重要，一如賴總統會晤代表團時的期許，藉由此行盼深化台美關係，推進台美友好新里程碑，也對於美台避免雙重課稅協定等相關法案能發揮關鍵臨門一腳的作用。
涉外人士表示，駐美代表處全力處理聯繫中，忙到深夜仍竭盡全力緊急應處。（編輯：楊蘭軒）1140118
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