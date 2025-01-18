川普改室內就職 外交部：慶賀團其他行程照舊

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（中央社記者吳書緯台北18日電）因天候嚴峻，美國候任總統川普的就職典禮將改在國會大廈舉行。外交部今天表示，室內典禮現場僅容納少數人與會，台灣慶賀團與諸多國際賓客都無法現場觀禮，但在與美方積極協調下，慶賀團其他行程都仍將按規劃進行。

外交部今天回覆中央社記者有關美國總統就職典禮因天候因素取消戶外觀禮，並大幅縮減規模一事。

外交部表示，「第60屆美國總統副總統就職典禮」因嚴峻天候因素，已宣布將取消戶外現場觀禮，並改於美國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）進行宣誓儀式與發表就職演說，川普也已在社群平台宣布，這樣大幅度縮減觀禮規模，是因極地寒流來襲，當天氣溫恐達到歷史新低，為避免與會人員受傷，以及置廣大執法人員於危險環境條件中，而需採行的不得已做法。

外交部指出，外交部及駐外館處於第一時間掌握情況，並持續與美方與相關單位就各項行程安排保持聯繫及協調，隨時做最佳應處。

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外交部說明，雖然原訂戶外觀禮活動因受到天候影響而取消，室內典禮現場將只能容納包括國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會，導致包括台灣慶賀團在內的諸多國際賓客、從美國各地前來的各界訪賓與支持者，都因此臨時的大幅縮減規模而無法於現場觀禮。

外交部強調，但在台灣方面與美方積極協調下，台灣慶賀團其他行程都仍將按規劃進行，並在與美國國會議員及政要互動時，表達台灣的誠摯祝賀，也將與智庫等重要友人交流，致力確保此行最大效益，達到總統賴清德交付慶賀團的三項任務：傳達台灣人民的誠摯祝福、對民主的堅定承諾，並建立台美關係新里程碑。（編輯：張若瑤）1140118