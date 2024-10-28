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川普盟友助選頻犯種族歧視 賀錦麗14度訪賓州催票

2024/10/28 15:51（10/28 20:43 更新）
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美國共和黨總統候選人川普在紐約麥迪遜花園廣場造勢。（路透社）
美國共和黨總統候選人川普在紐約麥迪遜花園廣場造勢。（路透社）
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（中央社紐約27日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普今天在紐約造勢時不斷抨擊民主黨對手賀錦麗，川普的盟友開場就爆出一連串粗俗和帶有種族歧視的言論；賀錦麗則在兵家必爭的搖擺州賓夕法尼亞州造勢。

綜合法新社與路透社報導，在這場於紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行的共和黨集會上，數名講者抨擊賀錦麗（Kamala Harris）、波多黎各和拉丁美裔族群，獲得群眾歡呼。

極右派立場的川普顧問之一米勒（Stephen Miller）說：「美國屬於美國人，而且只屬於美國人。」

喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）稍早在集會中拿波多黎各和拉丁美裔人口的生育率當箭靶。他說，拉丁美裔族群「很愛生小孩」，還說美國在加勒比海的領地波多黎各是「漂浮的垃圾島」。

波多黎各人雖是美國公民，但不能在美國大選中投票。不過，移居美國本土的數以百萬計波多黎各人擁有投票權，賓州也有一個龐大的波多黎各族群。

賀錦麗在社群媒體平台發布影片，承諾當上總統後將「投資波多黎各的未來」。

來自波多黎各的巨星瑞奇馬丁（Ricky Martin）很快就在社群平台轉貼賀錦麗向波多黎各社群喊話的影片及辛奇利夫發言的片段。瑞奇馬丁以西班牙文寫道：「這就是他們對我們的看法…票投賀錦麗。」

川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）和商業大亨馬斯克（Elon Musk）也現身為川普站台。

支持川普再次競選總統的馬斯克在群眾呼喊他名字之際登台，他說：「這就是美國的正能量。」

川普吹捧自己在2017年到2021年執政時期的外交政策成果，還說在他任內不會發動戰爭。但他也說，若美國與中國真有必要一戰，「我們會狠狠教訓他們」。

川普重申，若他贏得11月5日選舉，將終止非法移民和驅逐所謂的「邪惡和嗜血罪犯」移民。他說：「我（上任）第一天就會展開美國史上最大規模的驅逐計畫…我會拯救每座遭到入侵和征服的城鎮。」他還說賀錦麗是「智商非常低的人」，他談到要對移民強硬時，支持者一片歡呼。

民主黨候選人賀錦麗（中）第14度造訪賓州，與支持者握手合影。（路透社）
民主黨候選人賀錦麗（中）第14度造訪賓州，與支持者握手合影。（路透社）

60歲的賀錦麗則在輸不得的賓州造勢，中途造訪非裔族群的教會、理髮廳和一家波多黎各餐廳。

她在賓州集會上說：「我們絕不能在投票隔天醒來後悔…讓我們聯繫家人朋友、同學鄰居，告訴他們這場選舉至關重要，讓他們知道自己手裡握有力量。」

這是賀錦麗自今年7月接替總統拜登（Joe Biden）成為民主黨總統候選人以來，第14次造訪賓州。

距離投票日只剩不到10天，全美已有超過3800萬人提早投票。民意調查結果顯示，賀錦麗與川普在搖擺州的聲勢不分軒輊。（譯者：曾依璇/核稿：洪啟原）1131028

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