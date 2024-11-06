郭智輝：台積電先進製程一個人武林 美大選影響不大

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（中央社記者劉千綾、潘姿羽台北6日電）美國總統大選牽動台美經貿發展，經濟部長郭智輝表示，台美經貿深厚，無論誰入主白宮，對台灣、台積電影響並不大；台積電美國廠已試產成功，在先進製程幾乎是一個人的武林，加上市場有強烈需求，美國政府應會開創對台積電最有利的條件。

2024年美國總統大選11月5日舉行投開票，由民主黨現任副總統賀錦麗搭檔華茲對上共和黨總統候選人川普和范斯組合，台灣時間6日上午陸續開票。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會，會前接受媒體訪問表示，高度關注美國大選結果，包括最後是哪位候選人入主白宮，以及對台灣有何影響，政府都有相關準備。美國和台灣之間經濟關係非常深厚，不太容易改變，他相信，任何候選人當選，對目前台美經濟的改變都非常小。

民進黨立委陳亭妃質詢時關切，川普競選期間曾表示，台積電搶走美國晶片事業，台灣應繳保護費，詢問郭智輝、國發會主委劉鏡清從業界出身，如何看待川普的選舉語言。

郭智輝表示，就企業觀點而言，台美經濟互補，台灣在晶片製造供應鏈具有強項，美國全球晶片設計占比達70%至80%，若台美經貿合作發生變化，對美國業者並不是好事。

郭智輝指出，台積電美國廠已試產成功，12月規劃舉辦典禮，不管美國下任總統是誰，應該都會開創對台積電最有利的條件。在7奈米以下的先進製程，台積電幾乎是一個人的武林，加上市場有強烈需求，因此也無法限制台積電發展。

郭智輝強調，以企業的角度和觀點，不管是誰當選，對台灣、特別是對台積電的影響並不大。

劉鏡清直言，如果川普向台灣收保護費，受傷害會是蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）這些國際大廠，「川普是生意人，他不至於去收保護費，造成美國產品成本更高，漲價影響民意」。

劉鏡清進一步指出，台積電已配合至美國亞利桑那州生產，有3個廠，對美國安定已經達到效果。

有鑑於此，劉鏡清認為，川普揚言對台灣收保護費是選舉語言，要實質實施比較困難，反倒是川普將對中國開徵6成關稅，並逐年減少對中進口，這對台商是好機會。

此外，川普可能擴大對華為等企業的禁令，這對台商也是機會，劉鏡清表示，他比較正向看待此事，會鼓勵台商勇於發展更好未來。（編輯：林家嫻）1131106