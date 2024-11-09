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台電：台中無煤是重要目標 電廠不宜淪為政治秀場

2024/11/9 16:38
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）行政院長卓榮泰8日視察台中電廠，聽取台電提出二期燃氣計劃上線後的減煤規劃，並做出台電提前至2034年無煤供電等3項指示。台電表示，「城市換氣、台中無煤」是重要目標，將全力執行，但穩定供電的電廠不宜淪為政治秀場。

卓榮泰昨天做出3項指示，包括要求「台電務必達成2034年底前台中電廠無煤的目標」、「緊備機組平時停機，定期測試用煤量不到現在的1%（10萬噸以下）」，以及「目前規劃保留6部緊急備用燃煤機組，請台電在燃氣3號機（燃氣二期第一部機）發電次（2032）年，依當時情勢再檢討緊備機組的數量」，以回應市民的訴求與關切。

台電說明，台中市民關心電廠，卓榮泰、經濟部長郭智輝因此赴電廠向市民說明，相關指示便是為了呼應市民減煤的期待，可惜一度因現場鼓譟，無法說明，台電深感遺憾。

台電呼籲，市民減煤減空污的訴求，應被神聖看待，穩定供電的電廠不宜淪為政治秀場。

台電指出，支持城市換氣就是為了台中趕快減煤，台電也會依照卓榮泰指示，加快工程速度，並於2032年再次檢討緊備機組數量。（編輯：林克倫）1131109

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