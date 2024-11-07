雲豹能源遭經長點名炒股 金管會：股市有監視制度

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（中央社記者謝方娪台北7日電）經濟部長郭智輝6日在立法院點名雲豹能源炒股，雲豹能源隨後發布聲明駁斥，引起矚目。金管會今天表示，證交所對股市有監視制度，會依制度對有價證券執行查核，若發現涉有任何不法情事，均會依相關規定辦理，移送檢調。

經濟部先前提出菲律賓買綠電計畫，國民黨立委張嘉郡6日於立法院質疑是否與雲豹能源有關，郭智輝回應表示，「雲豹為了炒股票，講了很多不應該講的話」，雲豹能源隨後於同日下午發布聲明澄清絕無炒股情事，主管機管金管會可詳察，對於炒股的說法感到沉痛與遺憾。

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金管會今天下午舉行例行記者會，證期局主秘尚光琪被媒體問及此事，她表示，證交所對股市本來即有建立監視制度，會依監視制度對有價證券執行查核，若證交所依監視制度查核發現涉有任何不法情事，均會依相關規定辦理。

媒體關注，一般循程序，若證交所查核確有炒股事證，會如何處理，尚光琪強調，若有炒股行為，涉及證交法規定，將有刑責，金管會將移送檢調。（編輯：楊凱翔）1131107