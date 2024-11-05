前10月外資淨匯入328億美元 創下有統計以來同期最高

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（中央社記者謝方娪台北5日電）人工智慧（AI）熱潮帶旺台股，金管會今天揭露，整體外資自今年8月起連3個月呈現淨匯入，累計今年前10月整體外資淨匯入規模達328.14億美元，改寫金管會自2011年資料來同期新高。

金管會今天公布10月外資動向，今年10月外資淨匯入32.91億美元、陸資無淨匯出入變化，合計整體外資10月單月淨匯入32.91億美元，連3個月呈現淨匯入。

累計今年前10月整體外資淨匯入規模達328.14億美元，創金管會自2011年資料來同期最大淨匯入規模。

台股操作方面，今年10月整體外資買超上市櫃股票達新台幣413.37億元，創金管會自2011年資料來同期第6大買超規模，但今年前10月整體外資累計賣超上市櫃股票達新台幣4482.77億元，為金管會自2011年資料來同期第4大賣超。

金管會證期局主秘尚光琪在例行記者會說明，今年前10月整體外資賣超上市櫃股票，但同期間仍呈現淨匯入，顯示股市起起伏伏，外資可能有獲利了結，但沒有將資金全數匯出，仍將部分資金停泊在台灣，視股市變化伺機操作。

尚光琪進一步指出，股市長期還是會回歸基本面，今年上市櫃公司獲利情況很不錯，且今年前3季國內上市櫃公司累計營收達31.49兆元，創歷年同期新高，年增11.91%，截至今年9月底台股本益比為21.68倍，現金殖利率達2.44%，加計股票股利為2.56%。（編輯：潘羿菁）1131105