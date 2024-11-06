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台積電美國廠有望12月舉辦完工典禮 劉鏡清明年2月赴美

2024/11/6 11:44（11/6 12:02 更新）
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2022年台積電在美國鳳凰城廠區舉行移機典禮，高掛美國國旗、亞利桑那州旗和「美國製造」標語。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽、劉千綾台北6日電）市場傳出台積電位於美國亞利桑那州首座晶圓廠將於12月初舉行完工典禮，雖然台積電並未證實，經濟部長郭智輝今天表示，台積電12月會有個「很好的典禮」；國發會主委劉鏡清則預計明年2月赴美參與台積電董事會，並看好後續取得補助。

立法院經濟委員會今天邀國發會、經濟部等部會進行專題報告，朝野立委關注美國總統大選選情及對台影響，特別是共和黨總統候選人川普先前揚言台灣應對美國繳交保護費。

郭智輝表示，台積電美國廠已試產成功，12月規劃舉辦典禮，無論誰入主白宮，對台灣、對台積電的影響並不大。

郭智輝受訪時補充，台積電美國廠量產成功，且良率不輸給台灣廠，這是美國廠設置成功的關鍵，台積電規劃在美國蓋3個廠，他先前也已參訪台積電在亞利桑那州的廠房，了解相關作業進度。

劉鏡清在受訪時透露，明年2月台積電董事會時，他將赴美參與；至於美國晶片法案的補助，台積電現在還沒到請款的里程碑，但法令不會改變的情況下，後續拿到補助應無問題，畢竟美國是法治國家，rule is rule（規則就是規則）。

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立委關注劉鏡清如何看待美國大選由誰勝出，劉鏡清表示，現在還是膠著，基本上，若由民主黨候選人賀錦麗當選，影響比較沒那麼大，很多政策會持續，不過對中禁令仍會擴大、稅會增加，不論民主黨還是共和黨，都會朝此方向前進，只是力道不一。

至於對川普「保護費說」的看法，劉鏡清表示，他不認為川普會對台灣晶片下手，因為台積電現在供應給高通、AMD、輝達，Google、微軟晶片，如果美國對台積電收保護費，成本一定會轉嫁至相關產品，iPhone會漲價、AI伺服器也會漲，因此「保護費說」不會這麼容易實現。（編輯：林淑媛）1131106

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