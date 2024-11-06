3面向解決低薪 劉鏡清：金管會擬公告產業薪資比較

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北6日電）青年低薪已成為社會問題，國發會主委劉鏡清今天表示，政策將朝政府作為加薪引擎、薪資透明化、中小企業賦能等3面向努力；薪資透明化方面，金管會規劃公告產業薪資比較，同時也研議將薪資列入公司評鑑，給予企業一定壓力。

立法院經濟委員會今天邀國發會、經濟部及相關部會就青年低薪等議題進行專題報告。國發會報告指出，各部會將共同落實政府作為加薪引擎、薪資透明化、中小企業賦能等3大面向作法，並依最新國內外情勢變化滾動修正，希望改善青年低薪現象。

關於政府作為加薪引擎的面向，作法包含政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準，應高於最低工資1.1倍（約新台幣3萬1449元）；另外，配合證券交易法修正，金管會將要求上市（櫃）公司於章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。

薪資透明化方面，國發會報告列出3項作法，一是勞動部研議修正就業服務法薪資揭露門檻，提升至5萬元；二是金管會研議將一定薪資門檻，也就是最低工資的1.3倍（約3萬7167元），納入上市（櫃）公司申請許可審核，以利提升非主管員工薪資。

第三，勞動部與金管會等部會共同研議將勞權指標，例如基層員工薪資「平均數」及「中位數」變動比等，於114年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另外，上市（櫃）公司實收資本額100億元以上者，自117年度起申報性別薪資差距。

劉鏡清並表示，他已請金管會協助進行產業薪資比較，不過結果何時出爐，得視金管會作業進度。

劉鏡清進一步指出，企業調薪有很多面向，有些是企業不願意調薪，有些是企業有意願但沒能力調薪，因此協助傳產、中小企業轉型升級相當重要，國發會持續與經濟部探討如何協助突破現況。

促進產業升級轉型方面，國發會與經濟部目前朝3大方向進行，首先，經濟部透過以大帶小及輔導個別廠商模式，提供升級轉型補助資源，推動產業朝智慧化、低碳化轉型，並將全新設備購置費納入補助範圍內，藉此提高業者汰換設備誘因。

第二，邀請低碳化與智慧化相關領域專家組成輔導團，提供諮詢、診斷、輔導等服務，提供企業進行改進建議。同時開設低碳化、智慧化等趨勢課程，提升企業在職員工的專業能力，加速業者轉型腳步。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉鏡清補充，國發基金將與環境部合作推動「綠色成長基金」，預計匡列100億元協助數發部投資AI新創，以積極協助產業推動低碳化與智慧化。

第三，經濟部已規劃「中小微企業多元振興發展計畫」，將於明年度投入116億元預算，透過「數位轉型」、「淨零轉型」、「通路發展」3項政策主軸進行推動，並將建立單一服務窗口，以簡便、直接的方式提供協助，國發會也將適時提供協助。（編輯：林淑媛）1131106