川普盼盡快籌組政府 要求人事任命繞過參院投票

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天要求共和黨議員，允許他在不經聯邦參議院確認投票的情況下任命重要官員，目的是不讓民主黨人動用僅存的一絲權力來阻撓他籌組政府。

法新社報導，共和黨已從民主黨手中奪回參院控制權，儘管僅握有微弱多數，但共和黨參議員即將選出的參院多數黨領袖，將掌握重要權力。

根據美國憲法，參院必須投票表決，批准總統對高級行政職位的提名，例如內閣職位和司法任命，但憲法條款允許總統在參院長時間休會時，繞過參院的投票表決。

為維持立法部門對抗總統的權力，參院通常會利用議會手段來避免進入足夠長的休會期。

但川普今天在社群媒體上表示：「任何尋求取得參院多數黨領袖位置的共和黨參議員，都必須同意休會任命（Recess Appointments）。」

他提及他的第一個任期說：「參院對人事審查的投票可能會進行2年、甚至更久，4年前就這樣，我們不能讓這種情況再次發生。」

3位角逐參院共和黨領袖的參議員各自發表聲明，不同程度地支持所謂的「休會任命」。

佛州的史考特（Rick Scott）說：「100%同意，我會竭盡全力讓你的提名盡快通過。」他贏得川普多位親密盟友支持，包括億萬富翁馬斯克（Elon Musk）和拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。

現任參院共和黨第2號人物、南達科他州參議員圖恩（John Thune）則說：「我們必須迅速果斷地採取行動，盡快確定總統的提名人。所有選擇都已擺在檯面上，包括休會期間的任命。」

德州參議員柯寧（John Cornyn）也說，如果參院民主黨人阻撓川普的內閣任命，將令人無法接受。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131111