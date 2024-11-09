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川普談「奧運拳擊變性人」 林郁婷：當主辦吃素的嗎

2024/11/9 14:42（11/9 15:16 更新）
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2024第5屆長庚運動醫學學術研討會9日在高雄長庚醫院舉行，「台灣拳后」林郁婷（左2）、「羽球天后」戴資穎（右2）、「拳擊女王」陳念琴（右1）與台灣拳擊女將黃筱雯（左1）等出席。（高雄長庚提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月9日
2024第5屆長庚運動醫學學術研討會9日在高雄長庚醫院舉行，「台灣拳后」林郁婷（左2）、「羽球天后」戴資穎（右2）、「拳擊女王」陳念琴（右1）與台灣拳擊女將黃筱雯（左1）等出席。（高雄長庚提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月9日
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（中央社記者林巧璉高雄9日電）美國總統當選人川普選前提及巴黎奧運拳擊賽，再次挑起性別爭議。奧運金牌林郁婷今天回應，「以為主辦單位是吃素的嗎？主辦單位都出來掛保證了，基本上不用再多說什麼。」

林郁婷今天與世界球后戴資穎、奧運銅牌選手陳念琴、黃筱雯等人，一起至高雄長庚醫院參加「長庚運動醫學第五屆年度學術研討會」。

林郁婷接受媒體聯訪時被問及川普提到奧運拳擊比賽，林郁婷說，這些議題不用再多說什麼，「我們回國之後該做的準備都有，大家可以想，如果說你們都會有這樣的問題，那以為主辦單位是吃素的嗎？主辦單位都出來掛保證了，基本上我覺得不用再多說什麼。」

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川普（Donald Trump）選前在賓夕法尼亞州的一場造勢活動提及，「巴黎奧運中，有2名變性人，他們原本是男人，變性為女性後參加拳擊賽。」儘管他並未直接點名2名女拳手，但外界普遍認為川普就是暗指台灣拳后林郁婷和阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif）。

林郁婷參加今年巴黎奧運，在賽事期間因性別議題遭「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling） 質疑參賽資格，但林郁婷最終仍為台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌。（編輯：謝雅竹）1131109

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