巴拿馬運河聖嬰少雨缺水 研議蓋水庫救航運

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市6日專電）聖嬰現象導致降雨不足水位偏低，巴拿馬運河（Panama Canal）去年歷經70年來最嚴重的航運危機。巴拿馬運河管理局研擬新蓋一座總面積4400公頃多功能水庫，以穩定航運需求。

根據媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，除了水庫本體外，還必須修建一條貫通山脈，長達9公里的隧道，預計水庫建成後每天可以增加11艘船隻通過。

巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority, ACP）表示，修建水庫不只要保護運河的未來，還攸關當地的用水需求，是長期的戰略發展規劃。

巴拿馬運河獨特的閘門系統，是利用水位高低讓船舶升降，每年有超過1萬3000艘船隻通過巴拿馬運河。每一艘船要通過運河，就會排出2億公升的淡水到海裡；閘門系統每天至少需要約70億公升來自加頓湖（Gatun Lake）的水量，這也是首都巴拿馬市（Panama City）225萬人的水源。

2023年是當地70年來最乾旱的一年，降雨量嚴重不足，原有水庫只儲存了50%水量。到了今年4月情況稍稍好轉，巴拿馬運河管理局從原先限制每天27艘，放寬到最多32艘船隻通過運河。但相較之下，2022年平均每天就有39艘船隻通過巴拿馬運河。

因為缺水，在2023年10月至2024年4月之間，相比起上一個財政年度，運河船隻通行量下降了29.9%

氣象單位警告，聖嬰現象極有可能在今年7月到9月再次發威，屆時缺水恐怕會再次衝擊運河航運。但是新建水庫的方案，不只要得到行政和立法部門的批准，同時計畫區域內還有超過2500名居民需要重新安置，茲事體大，巴拿馬當局至今仍未決定。

共同參與研究的美國陸軍工程兵團（USACE）也表示悲觀。他們分析不管是對現有運河流域的優化、節約用水，或是新建工程，都無法滿足未來運河和居民的用水需求。

巴拿馬運河連接140條海上航線，主要客戶是美國，占航運貨物的67%。中國是第二大用戶，占16%的航運。（編輯：馮昭）1130607