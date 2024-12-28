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加密貨幣Terra詐欺案 韓籍創辦人將被引渡至美國

2024/12/28 11:20
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（中央社貝爾格勒27日綜合外電報導）巴爾幹半島國家蒙特內哥羅今天表示，將把韓國加密貨幣專家權道亨（Do Kwon）引渡到美國；他的公司Terraform Labs於2022年破產，導致投資人巨額損失，韓國也在通緝他。

法新社報導，權道亨的律師譴責此一決定有悖於歐洲引渡公約，將向蒙特內哥羅憲法法院和歐洲人權法院提出上訴。

韓國和美國數月來一直在爭取引渡權道亨，他涉嫌一樁與Terraform Labs破產有關的詐欺案，害投資人損失約400億美元（約新台幣1.3兆元），全球加密貨幣市場也因此動盪。

蒙特內哥羅司法部表示，部長波佐維奇（Bojan Bozovic）「發布決定，同意將被告權道亨引渡到美國」。

權道亨2023年3月在蒙特內哥羅首都波德里查（Podgorica）機場被逮捕，他當時持有哥斯大黎加的假護照，正準備登上前往杜拜的飛機。

他的公司於2022年宣告破產，他先後逃離韓國和新加坡，在落網之前已逃逸數月。

Terraform Labs創造名為TerraUSD的加密貨幣，作為「穩定幣」（stablecoin）在市場上銷售，這種代幣與美元等穩定資產掛鉤，以防劇烈波動。

權道亨成功將TerraUSD打造為加密貨幣市場上一大新星，吸引數百億美元投資，全球趨之若鶩，韓國媒體還稱他是「天才」。

然而，TerraUSD及其相關代幣Luna於2022年5月陷入死亡螺旋。專家們說，權道亨策劃了一場裹上糖衣的「龐氏騙局」（Ponzi scheme，非法金融詐騙），許多投資人因此失去畢生積蓄。

加密貨幣近年爆發一連串爭議，例如備受矚目的交易平台FTX破產事件，因此受到監管機關愈來愈嚴格審視。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1131228

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