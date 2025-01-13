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加密貨幣交易逃漏所得逾億 財政部連補帶罰3400萬元

2025/1/13 20:14（1/13 21:16 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張璦台北13日電）加密貨幣交易所得稅逃漏情況備受關注。財政部表示，截至民國113年12月13日止，查獲虛擬通貨交易短漏報所得額近新台幣1.3億元，補徵稅額及罰鍰約3403萬元，未來將配合新興交易型態持續滾動檢討資料蒐集方法及範圍，提高查核效能。

根據財政部提交給立法院「加密貨幣所得課稅規定」書面報告，財政部指出，近年來全球數位經濟模式崛起，持續改變投資及支付型態，進而帶動金融市場新技術與產品發展。

財政部表示，其中，運用區塊鏈技術的加密貨幣，如比特幣、以太幣等電子支付工具迅速發展，因未透過傳統金融中介機構進行轉讓和持有，且無中央主管機關知悉交易內容或掌握位置，如何制定相關規範以確實掌握稅源，是當前國際重要租稅議題之一。

虛擬通貨的所得課稅規定方面，財政部指出，個人或營利事業買賣「具證券性質」的虛擬通貨，其交易損益屬所得稅法規定的「證券交易損益」；目前台灣停徵證所稅，營利事業應依所得基本稅額條例規定，將該損益計入基本所得額。

至於買賣「非證券性質」的虛擬通貨，財政部表示，個人非經常性買賣非屬證券性質虛擬通貨的所得，屬所得稅法規定的「財產交易所得」，應以交易時的成交價額，減除原始取得成本及相關費用後的餘額為所得額，併入綜合所得總額課徵所得稅。

若營利事業買賣非屬證券性質虛擬通貨，財政部說明，應依所得稅法規定，以其收取的收入減除相關成本費用後計算損益，併計其所得額，依法課徵營利事業所得稅。

財政部進一步指出，現行各地區國稅局將個人或營利事業利用虛擬通貨線上交易平台（交易所）進行交易，列為查核項目之一，依通報及蒐集資料，函查所得人、或蒐集線上交易平台業者相關資料及交易明細，按查得資料核定所得及補稅。

財政部統計，截至113年12月13日止，查獲虛擬通貨交易短漏報所得額1億2919萬6958元，補徵稅額及罰鍰計3403萬653元。

財政部強調，為掌握稅源，遏止逃漏，各地區國稅局除現有課稅資料蒐集方式外，將配合新興交易型態持續滾動檢討資料蒐集方法及範圍，以提高查核效能，依法核課稅捐。

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根據金管會規定，虛擬通貨若具有流通性、且符合法令所定投資性質者，為具證券性質的虛擬通貨，屬證券交易法所稱的有價證券，應依相關證券法令管理。

依金管會及中央銀行先前新聞稿說明，比特幣等虛擬通貨並非貨幣，不具法償效力，且其價值不穩定，屬具有高度投機性的虛擬商品。（編輯：張均懋）1140113

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