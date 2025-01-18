遠傳台灣大布局加密貨幣 中華電力助數位皮夾建置

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（中央社記者江明晏台北18日電）美國總統當選人川普將重返白宮，加密貨幣有望重回市場主流。國內電信三雄展開相關布局，遠傳策略投資數位資產買賣平台MaiCoin、台灣大最快今年跨足經營虛擬貨幣交易所；中華電研發區塊鏈技術應用，並得標數發部「數位皮夾」主系統建置案。

外電引述消息指出，川普（Donald Trump）計劃發出行政命令，將加密貨幣提升為政策優先事項。業界認為，此舉似乎是加密貨幣產業歷經FTX交易所宣布破產、被拜登政府打入冷宮後，重回市場主流的訊號。

金管會已制定虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）專法草案，未來虛擬資產業者將走向「特許制」，須向金管會申請核發執照，未經核准經營者，將有刑責；也讓國內加密貨幣市場走向體制化，受法規保障。

電信三雄積極轉型，將觸角伸向許多新興事業，台灣大哥大與遠傳電信均邁開腳步，布局加密貨幣。遠傳去年8月宣布策略投資數位資產買賣平台MaiCoin，預計下週召開記者會，開啟進一步的合作，共同開發創新服務，布局年輕用戶市場。

MaiCoin是台灣虛擬貨幣交易量最大、協助最多企業用戶發行NFT（非同質化代幣）的數位資產集團，落地台灣市場逾10年，近期啟動IPO（初次公開發行）計畫。

另一方面，台灣大哥大看好Web3加密、安全、可程式化等價值，將利用千萬用戶基礎和集團資源，力助虛擬資產市場的發展，認為隨著法規逐步落實，虛擬資產有望全面融入傳統金融體系，同時支持數位部近期推動的數位皮夾（DIW）建置計畫。

金管會已審核通過台灣大持有富昇數位，完成洗錢防制法令的虛擬通貨平台及交易業務事業名單，成為台灣第26家虛擬資產平台及交易業務業者（VSAP）；台灣大也預告，最快會在2025年跨足經營虛擬貨幣交易所。

台灣大指出，全球已有超過百萬人有投資虛擬貨幣經驗，台灣民眾對Web3的關注持續升溫，虛擬資產交易所成為使用最頻繁的Web3服務；認為近期監管機構實施的虛擬資產交易所登記制度，為市場帶來更清晰的規範架構，促使產業邁向更透明安全方向發展。

加密貨幣未來是否會躍升主流貨幣，目前還難蓋棺論定，但Web3的發展趨勢已不可逆。

數發部推動數位皮夾，概念上如同實體皮夾，可收納各種數位身分證明，推動時程為2024年到2027年，主系統建置已由中華電信得標。

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中華電信指出，旗下研究院已研發區塊鏈相關技術定用，其中，去中心化身分（Decentralized Identifier, DID）認證技術遵循國際W3C DID標準，基於區塊鏈資訊透明化、不可竄改、可驗證的優點，可滿足數位電子文件發行與驗證安全性，並確保揭露個資最小化。

此外，中華電也開發區塊鏈智慧合約、智慧存證、NFT數位資產等技術與創新應用解決方案，已成功用於政府、保險等領域。（編輯：張良知、楊蘭軒）1140118