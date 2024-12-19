共和黨喊查錢尼之女 川普警告：她麻煩大了

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國共和黨議員昨天呼籲對前副總統錢尼之女麗茲‧錢尼展開刑事調查，總統當選人川普今天警告她「麻煩大了」。麗茲‧錢尼曾任眾議員，並調查川普在國會大廈暴動案的角色。

法新社報導，明年1月20日將重返白宮的川普，矢言要針對利用美國司法體系對他提出無端指控的政敵進行報復。

由共和黨主導的國會小組在昨天公布的128頁報告中，指控錢尼在擔任2021年1月6日國會大廈暴動案調查委員會副主席期間，與川普2017至2021年白宮的高級助理賀勤森（Cassidy Hutchinson）串供。

川普今天凌晨3時11分在他的真實社群（Truth Social）平台上對前懷俄明州議員錢尼發表挑釁言論，他在貼文中表示：「根據小組委員會取得的證據，麗茲‧錢尼可能將有大麻煩。證據顯示『麗茲‧錢尼可能違反多項聯邦法律，這些違規行為應由聯邦調查局進行調查』。」

賀勤森是川普國會大廈暴動案專責調查委員會的明星證人，而錢尼則擔任該委員會副主席。該委員會公布調查結論指出，川普「監督並安排了一項縝密的7步驟計畫，以推翻總統選舉並防止總統權力交接」，該委員會目前已解散。

針對共和黨國會小組的報告，錢尼透過聲明指控，該份報告形同試圖淡化川普在國會大廈暴動案中的角色。

錢尼在社群媒體平台Bluesky上發表貼文指出：「他們的指控並未基於對真實證據的審查，而是對於真相進行惡意且懦弱的攻擊…任何有聲望的律師、立法者或法官都不會認真看待這些指控。」（譯者：張茗喧/核稿：陳政一）1131219