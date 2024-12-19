川普籲反對支出法案招致白宮抨擊 傳議長擬備案

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國白宮今天指控共和黨陣營在迫在眉睫的政府停擺議題上「玩弄政治」，並表示總統當選人川普不支持臨時支出法案的立場，推升了「全國不穩定」的風險。

法新社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中表示：「共和黨人必須停止在這項跨黨派法案上玩弄政治，否則他們將傷及辛勤工作的美國民眾，並造成全國不穩定。」

「總統當選人川普和副總統當選人范斯（JD Vance）下令共和黨人讓政府停擺，而他們也真的揚言會照辦。」

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）正在研究備案，以在20日政府停擺最後期限前為政府找出財源。

兩名知情人士告訴「國會山莊報」，強生正在研究的備案是一份很「純」的持續撥款決議案，意味著國會領袖先前達成的1500頁支出法案中的附加條款，包括災難援助和農民經濟援助等，都將被排除在外。

川普和范斯是在傍晚加入戰局，猛批強生斡旋的跨黨派支出法案，同時呼籲通過一項「精簡版」法案並連帶提高舉債上限。

他們在聲明中說：「提高舉債上限並非上上策，但我們寧願在拜登任內這麼做。如果民主黨人現在不配合提高舉債上限，那有誰會認為6月我任內的時候他們會妥協？」聲明說：「我們現在就進行辯論。我們應該通過一項精簡版的支出法案，一項不讓（參議院多數黨領袖）舒默（Chuck Schumer）和民主黨人要什麼有什麼的法案。」

他們還說，「共和黨希望支持農民，希望為災難協助提供資金，並打好基礎讓國家2025年取得成功」。他們說，要實現這些目標，唯有靠一份不包含民主黨附帶條款的臨時支出法案，同時提高舉債上限。「任何其他方案都是背叛國家」。

聲明之中，並未明確說明川普和范斯打算如何處理原本包含在跨黨派法案之中的災難援助和農民協助。

眾議院議長辦公室在國會山莊報詢問時，拒絕對可能的備案置評。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131219