川普呼籲議員反對臨時支出法案 政府停擺風險升

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天敦促共和黨議員阻撓一項讓政府在12月20日之後持續運作的臨時支出法案過關，提高了政府局部停擺的可能性。

法新社和路透社報導，20日晚間是確保聯邦機構獲得資金運作的最後期限，國會兩黨領袖同意通過「持續決議案」（continuing resolution），讓政府運作資金延長至明年3月中旬，避免讓公務員在耶誕節期間無薪休假。

但川普和包括科技業億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在內的幾位知名盟友，對提案中導致成本飆升的額外支出表示反對，幾乎使得這項提案無法在政府部門開始停擺之前送交拜登總統。

川普與副總統當選人范斯（J.D. Vance）在聯合聲明中表示，這項法案對民主黨的讓步是「背叛國家」，並呼籲共和黨人「要聰明並且強硬」。

他說：「如果民主黨人威脅要讓政府停擺，除非我們滿足他們所有的要求，那就拆穿他們的謊言吧！」

目前距離12月25日耶誕節假期僅剩數天，若政府停擺將影響從航空交通到執法等各個領域。這將是2018年12月持續至2019年政府停擺以來的第一次，當時正值川普的第一個4年任期。

川普對共和黨擁有極大影響力，目前共和黨掌控聯邦眾議院，1月20日川普重返白宮後，共和黨也將控制聯邦參議院。他的介入幾乎可以確定，這份1547頁的法案將永遠無法送上眾議院表決。

此案包括白宮要求的超過1000億美元災難援助、300億美元農民援助、對中國投資的限制，以及2009年以來首次為國會議員加薪。

但此案附加條款引發共和黨內部反彈，這意味著領導層將不得不依賴民主黨的票數。這一策略曾使前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭同黨人士罷黜。

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）說：「眾議院共和黨人被命令關閉政府，並傷害他們聲稱支持的美國工人階級。你們破壞了跨黨派協議，後果就得由你們自己承擔。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1131219