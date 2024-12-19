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日銀宣布利率按兵不動 日圓兌美元貶破155大關

2024/12/19 15:28（12/19 15:36 更新）
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日圓兌美元匯價貶破155大關。（中央社檔案照片）
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（中央社東京19日綜合外電報導）在美國聯邦準備理事會（Fed）示意將放緩降息腳步後，日本中央銀行日本銀行（BoJ）今天決定將政策利率維持在0.25%不變，日圓兌美元應聲下挫，貶破155日圓關卡。

法新社報導，分析師指出，決策者正在等待明年薪資成長更清晰的信號出現，才會宣布再次升息，而這可能會使經濟降溫。

在政府批准金額近14兆日圓的額外預算，以協助為大規模經濟刺激計畫提供資金後，政治因素也扮演了重要角色。

日本銀行在為期兩天的政策會議後，決定將利率維持在0.25%左右。日圓兌美元匯率應聲貶破155日圓，昨天的收盤價為153.66日圓。

日銀在政策聲明中表示「日本經濟已經溫和復甦」，且「可能繼續成長」，但也指出了未來的風險，其中包括「海外經濟活動和價格的動態、商品價格的動態以及國內企業的工資和價格設定行為」。

2022年初，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，日圓匯率徘徊在1美元兌115日圓左右，之後一路走貶。

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部分原因是，日本央行支撐經濟維持的低利率政策，與聯準會等其他央行多月來的貨幣緊縮政策之間不符。

美國聯準會18日降息1碼（0.25個百分點），這是連續第3次降息，但示意未來降息腳步將放緩，因為美國通膨仍徘徊不去，以及總統當選人川普一些經濟倡議可能帶來不確定性。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1131219

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