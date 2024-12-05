川普重返白宮恐干預 鮑爾：不擔心聯準會失去獨立性

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，他不擔心聯準會在美國總統當選人川普（Donald Trump）領導下會失去獨立性。

法新社報導，鮑爾在「紐約時報」（The New York Times）舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）上指出：「我不擔心我們有失去法定獨立性的某些風險，因為我確實認為人們堅信這些理念。」

川普在第一總統任期時任命鮑爾執掌聯準會，曾在沒有證據下指控鮑爾支持民主黨。川普自卸任後曾屢次抨擊聯準會，如今當選更引發外界推測他可能再次嘗試解僱鮑爾，或施壓他辭職。

鮑爾上月曾表示，如果川普要他提早辭職，他不會答應，解僱聯準會7位理事中任何一位「不被法律所允許」。

今年8月初，川普在競選總統期間曾呼籲，在聯準會的利率設定上，應賦予總統有置喙餘地。外界認為這代表川普勝選恐帶來重大政策轉變，威脅聯準會歷史上一向秉持的超然地位。

川普曾聲稱，在經濟方面，他比許多聯準會理事擁有「更好的直覺」，他主張美國總統應該「至少」在制定利率方面擁有發言權。（譯者：陳正健）1131205