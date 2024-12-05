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川普恐撤換防長人選 CNN：佛州州長迪尚特有意出任

2024/12/5 03:44
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統當選人川普提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）傳出性侵醜聞，據傳川普有意換將。CNN報導，佛州州長迪尚特有興趣出任防長一職。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）日前引述知情人士說法報導，川普（Donald Trump）正考慮撤換國防部長提名人選，以迪尚特（Ron DeSantis）取代傳出性侵醜聞的赫格塞斯。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，兩名與迪尚特關係密切的消息人士指稱，如果川普正式提出要迪尚特擔任防長，他有興趣出任這個職務。據報導，迪尚特是少數幾個推薦給川普的替代人選之一。

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迪尚特曾是川普2024年總統大選黨內初選的主要競爭對手，他是知名的保守派人士，有過從軍服役紀錄，且在剔除軍中「覺醒」（woke）政策上，與川普和赫格塞斯的看法一致。

此前，迪尚特一度被視為川普的繼承者，但他決定在共和黨總統初選中挑戰川普，引發了兩人之間的激烈鬥爭，川普甚至給迪尚特貼上不夠忠誠的標籤。然而，川普輕鬆拿下初選後，兩人的朋友團便開始試圖修補關係。（譯者：陳正健）1131205

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