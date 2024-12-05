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川普挑中虛擬資產擁護者領SEC 加密貨幣聞訊走高

2024/12/5 10:25
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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國總統當選人川普提名資深華盛頓律師艾特金斯（Paul Atkins）擔任證券管理委員會（SEC）主席，加密貨幣價格聞訊高飛。

法新社報導，艾特金斯曾於2002年至2008年擔任SEC委員，並在2009年創立風險諮詢公司Patomak Global Partners，客戶包括銀行、貿易和加密貨幣產業公司。

川普政權交接團隊聲明指出，艾特金斯自2017年來一直擔任數位商會（Chamber of Digital Commerce）旗下代幣聯盟（Token Alliance）的聯合主席。數位商會為致力於促進數位資產發展的組織。

川普在聲明中表示：「保羅（艾特金斯）是公認的常識性法規領導者。」聲明強調艾特金斯對「穩健、創新」資本市場的承諾。

川普補充說：「他認為數位資產和其他創新，對於讓美國變得前所未有地偉大至關重要。」

在競選期間，加密貨幣支持者向川普提供大量資金，其中有些人也與共和黨金主、特斯拉（Tesla）和SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）關係密切。

數位資產產業一直渴望SEC做出改變，即將卸任的SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）向來對加密貨幣產業採取敵對態度。

區塊鏈協會（Blockchain Association）執行長史密斯（Kristin Smith）樂見這項提名，稱艾特金斯是執掌SEC的「絕佳」人選。

她在社群媒體平台X寫道：「在詹斯勒領導下，過去4年是一場不間斷的反加密運動，導致創新陷入僵局，造成無法估量的就業機會、人才和經濟損失。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131205

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