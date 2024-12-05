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富豪艾薩克曼獲川普提名執掌NASA 曾率史上首趟民間太空漫步

2024/12/5 03:10
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天提名億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）擔任NASA署長。艾薩克曼與科技富豪馬斯克是密切合作夥伴，曾率領執行史上首趟民間太空漫步任務。

川普（Donald Trump）在旗下社群平台Truth Social發文表示：「我很高興提名艾薩克曼擔任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長，他是一名成就卓越的商業領袖、慈善家、飛行員和太空人。」

此外，川普還指出：「傑瑞德（艾薩克曼）將推動NASA 的發現性和鼓舞人心使命，為太空科學、科技和探索領域的突破性成就鋪路。」

艾薩克曼現年41歲，是電子支付公司Shift4 Payments創辦人暨執行長。他與馬斯克（Elon Musk）是密切合作夥伴，曾與馬斯克旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）高調合作。

今年稍早時，艾薩克曼曾率領執行SpaceX的「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，和3名組員搭乘太空船乘龍號（Crew Dragon）深入太空探險，完成史上首趟民間太空漫步任務。

如果艾薩克曼的任命案通關，他將監管NASA基於「阿提米絲」（Artemis）計畫、主旨為將人類重新送上月球的約250億美元預算。

不過，由於艾薩克曼與馬斯克有著廣泛財務關係，可能引發關於潛在利益衝突的質疑。馬斯克則是川普的親密盟友，獲任命執掌諮詢機構「政府效率部」（DOGE）。（譯者：陳正健）1131205

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