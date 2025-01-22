美國SEC成立專案小組 制定加密貨幣監管框架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國證券管理委員會（SEC）新領導層今天表示，已成立專案小組負責制定加密資產的監管框架。這是川普總統新政府在改革加密政策方面的首項重大舉措。

路透社報導，川普在競選中承諾成為「加密總統」，表示將推翻前總統拜登任內SEC對加密業的打壓政策。拜登時期，SEC曾控告多家加密企業，包括加密貨幣交易平台Coinbase和Kraken，指控它們未遵守規定。

這些企業否認相關指控，認為SEC的規定不適用於加密貨幣，並批評缺乏明確規則來判定加密貨幣何時會被視為擔保品，因而受到監管。加密業多年來一直呼籲SEC制定明確的加密貨幣規則。

川普新任命的SEC代理主席上戶田（Mark Uyeda）與另一名委員皮爾斯（Hester Peirce）今天共同推動的行動，成為新政府領導下加密業的首項政策勝利。

上戶田的辦公室在聲明中表示：「專案小組重點將在協助SEC劃定明確的監管界線，提供可行的註冊流程，制定合理的披露框架，並謹慎分配執法資源。」

路透社本月報導，上戶田和皮爾斯準備啟動川普的加密政策改革，包括開啟規則制定程序。根據路透社及其他媒體的報導，川普預計很快會發布行政命令，減少對加密業的監管審查，並促進數位資產普及化。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

加密貨幣交易所Kraken全球政策主管賈奇姆（Jonathan Jachym）在給路透社的電子郵件聲明中表示：「我們對邁向真正政策解決方案的重要第一步，以及結束過去以執法為核心的監管時代感到振奮。」他還表示：「我們期待加快政策參與的步伐…以建立監管明確性。」

Coinbase發言人沒有立即回應置評請求。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140122