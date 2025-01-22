虛擬資產專法納穩定幣規範 彭金隆：將與央行共管

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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會研擬虛擬資產專法草案，預計今年2月召開業界公聽會，6月將草案報至行政院。金管會主委彭金隆今天表示，專法草案納入穩定幣規範，穩定幣市場預計將由金管會及央行共同管理。

美國新任總統川普為加密貨幣產業帶來發展新契機，台灣市場正由金管會研訂虛擬資產專法草案，監管藍圖備受外界矚目。

金管會今天舉行新春記者會，彭金隆表示，虛擬資產專法草案納入穩定幣規範，未來穩定幣市場將由金管會與央行共同管理，至於央行數位貨幣（CBDC）仍屬於央行職權。

彭金隆說，未來虛擬資產服務將有入口，由穩定幣作為法幣與虛擬世界間的橋接，金管會將在虛擬資產專法中積極處理。

金管會銀行局長莊琇媛表示，目前市場最常見穩定幣為與美元掛勾的USDC，但USDC並非主管機關核准的穩定幣，現行各國有以法規規管穩定幣者，都要求發行須經主管機關核准，且如何提列準備、必須提列的準備額度等，主管機關均有明確規範。

莊琇媛說，台灣目前尚處於立法階段，對於穩定幣規劃方向，金管會後續將洽央行意見。

金管會證期局長張振山說明，金管會分4階段漸進強化對虛擬資產業監理，第1階段使用虛擬資產業防制洗錢及打擊資恐辦法，從洗錢防制面切入管理，第2階段為輔導業界成立公會、訂定自律規範及內控範本。

張振山指出，第3階段即依洗錢防制法規定，虛擬資產業洗錢防制法遵聲明退場、改採登記制，第4階段為推動虛擬資產專法立法，金管會預計2月召開業界公聽會、3月進入預告程序，並依承諾於6月底前將專法草案報至行政院。

另外，金管會2024年9月30日拍板開放專業投資人可複委託投資於海外交易所掛牌的虛擬資產現貨ETF，例如比特幣現貨ETF等。彭金隆今天提到，將以半年作為觀察期，視實施情形請證期局檢討，看是否進一步開放至一般投資人可投資。

除了虛擬資產外，金管會先前協力集保結算所及6家金融業成立實質資產代幣化小組，首波選定債券及基金作為研議代幣化標的，最終目標希望業者可提業務試辦或進監理沙盒實驗。

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彭金隆透露，實質資產代幣化小組剛完成期中報告，他看見可行性有明顯進展，從試辦和實驗角度，都已按規劃往目標推進中。