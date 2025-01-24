川普成立加密貨幣小組 擬定新監管框架

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令成立加密貨幣工作小組，負責擬定數位資產新的監管框架，並探討建構加密貨幣儲備的可能性。

路透社報導，這項備受預期的行動也明令保護加密企業的銀行服務，並禁止創建可能與現有加密貨幣競爭的央行數位貨幣。

川普這項命令標誌他履行競選的承諾，即成為「加密總統並推動採用數位資產」。

川普此舉與前總統拜登的監管機構打擊加密企業，及在聯邦法院以違反美國法律為由，提告Coinbase、Binance、Kraken和其他數十個交易所以保護美國人免於詐欺和洗錢之害形成強烈對比。

這個工作小組成員包括美國財政部長、司法部長、證券管理委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）主席，以及其他機構首長。這個小組負責制定諸如與美元掛鉤的穩定幣（stablecoin）等數位資產的監管框架。

這個工作小組也將「評估創造和維護國家數位資產儲備的可能性…（這些數位資產）可能來自聯邦政府執法所合法查獲的加密貨幣」。

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去年12月，川普提名線上交易支付平台PayPal的前營運長塞克斯（David Sacks）擔任人工智慧（AI）與加密貨幣事務的負責人。根據今天簽署的命令，塞克斯將率領這個工作團隊。

監管和加密貨幣專家表示，如經相關監管機關實施這些措施，川普預期的政策指令可能推動加密貨幣成為主流。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140124