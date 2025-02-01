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幣圈：盼資本額門檻合理寬容 催生加密貨幣獨角獸

2025/2/1 11:39（2/1 12:24 更新）
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（中央社記者謝方娪台北1日電）金管會研訂虛擬資產專法，規劃比照金融機構採特許執照制，並針對不同業務別訂定資本額門檻。有大型虛擬資產業者希望申請業務許可準備期拉長至至少1年，另有業者期待金管會合理訂定資本額門檻，避免扼殺產業發展。

金管會於尚未對外預告的虛擬資產專法草案中規劃，虛擬資產業將走向特許制，並針對不同業務類別訂定差異化資本額門檻。現有業者須在法律生效後6個月內向金管會申請業務許可，並在合計15個月內取得金管會業務許可及核發執照，否則必須退場。

一家大型虛擬資產業者說，考量產業發展特殊性，在特許制交件與準備上，希望金管會能給予業者更長申請期與補件期，以確保合規運作，讓業者有更多時間強化內控流程與系統建置；以申請業務許可期限為例，希望能自草案規劃的6個月，拉長至至少1年。

加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻接受中央社採訪指出，目前業界正適應洗錢防制登記新制，若虛擬資產專法可在2026年底、甚至2027年再施行，業者在系統調整等準備作業上，將有更充裕時間。

對於金管會規劃訂定差異化資本額門檻，彭云嫻說，若資本額門檻訂太低，對客戶保護可能不足，太高又可能扼殺產業發展，她期待金管會參考對證券業監理作法，例如現行證券經紀商實收資本額門檻為新台幣2億元，若對虛擬資產交易平台商同樣以2億元為門檻，將是符合業界期待的合理範圍。

她表示，現在台灣加密貨幣產業還有很大成長空間，且虛擬資產本身即為變化相當迅速的產業，監理法規滾動調整有其必要，以平台商為例，希望資本額門檻不要一開始拉太高，或可考慮訂定附加條款，當交易量達到一定程度必須增加資本額，以兼顧監理需要及業界發展彈性。

因虛擬資產業未來將納入特許事業，若要新增業務，皆須經金管會核准，彭云嫻認為，若所有業務新增都必須經主管機關核准，可能影響創新業務推動，若部分業務屬於低風險性質，希望有採取申報制空間。

彭云嫻說，加密貨幣無國界，若政府允許產業有創新可能性、發展出全球競爭力，下一個加密貨幣獨角獸可能就會出現在台灣。

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虛擬通貨公會告訴中央社，虛擬資產專法以保障客戶資產為首要目標，包括導入資產保管及保證金制度等，公會將持續與金管會保持密切溝通，並積極表達業者實際營運狀況與可行性。

公會提到，因各業者營業模式與產品內容不盡相同，期待主管機關以分級監管概念，給予不同營業規模的業者相應合規責任，以兼顧創新與風險控管，共同促進產業健全發展。（編輯：黃國倫）1140201

#台灣
#金管會
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