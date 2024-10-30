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開放散戶複委託買比特幣ETF？彭金隆：半年評估一次

2024/10/30 13:16
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（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會今年9月30日宣布開放專業投資人可複委託投資海外虛擬資產現貨ETF，金管會主委彭金隆今天允諾，將每半年評估一次實施成效，以此衡量何時擴大開放至一般投資人可購買。

在美國證券管理委員會（SEC）先後放行比特幣現貨ETF、以太幣現貨ETF掛牌後，金管會今年9月30日對外宣布，初步開放專業投資人複委託投資於海外交易所掛牌的虛擬資產現貨ETF，虛擬資產不以比特幣為限，如以太幣現貨ETF亦在開放投資範圍內。

彭金隆今天列席立法院財政委員會報告業務並備質詢，國民黨立委賴士葆關注，一旦美國共和黨總統候選人川普當選，比特幣後市看好，金管會預計何時擴大開放一般投資人可複委託投資海外虛擬資產現貨ETF。

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彭金隆表示，「沒有一定時間表」，現在很多國家連專業投資人都無法透過複委託投資海外虛擬資產現貨ETF，金管會採取逐步開放，從風險承受力較強的專業投資人開始，逐步觀察執行成效。

彭金隆說，「觀察期的話，半年可以是第一個觀察點，但還是要看交易量等等」；他承諾，金管會可每半年評估一次執行成效，看專業投資人是否能確實了解虛擬資產現貨ETF這類商品，進而評估是否擴大開放至一般投資人可複委託投資。（編輯：楊蘭軒）1131030

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