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因應美國大選變化 金管會：作好萬全準備

2024/10/30 12:36
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（中央社記者謝方娪台北30日電）下週美國即將舉行大選，由於美國共和黨總統候選人川普稱「台灣搶走晶片生意」，市場憂心大選結果恐釀台股動盪。金管會主委彭金隆今天表示，金管會已針對此事開過幾次會，也有和證交所討論因應，「我們會作好萬全準備」。

美國總統大選將於11月5日舉行，對於川普日前稱「台灣搶走晶片生意」，外界高度關注，一旦由川普當選，會否衝擊台股表現。彭金隆今天列席立法院財政委員會報告業務並備質詢，朝野立委均聚焦金管會如何因應美國總統大選可能的變數。

國民黨立委賴士葆指出，若川普當選，是否對台灣晶片業，包括半導體乃至於科技業非常不利，對台灣晶片業而言，一旦川普當選，恐將是利空開始。

彭金隆表示，金管會非常密切關注此事，有和證交所、櫃買中心及證期局密集研商，不管任何選舉結果發生，台灣資本市場的相關因應作為。

彭金隆直言，雖然股市難免會受消息面衝擊，但市場仍有其理性一面，假設股市有實質支撐，還是會回歸真實情況。

彭金隆說，金管會關注的是整體市場發展，就金管會對資本市場的訊息監控，確實川普對台灣晶片業發表的相關訊息會對資本市場造成影響，此不可否認。

不過，彭金隆也強調，資本市場為多面向，他無法具體說明金管會可能採取的動作，但行政機關會進行該有的準備作為，金管會一直都有劇本因應。

他提到，過去面對市場非理性波動，金管會都有因應措施及相關步驟，假設市場理性反映狀況，為資本市場該有的功能，但若有些消息面不正確或出現非理性波動，金管會有政策工具，也有很多經驗及方法應對。

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民進黨立委李坤城也關注美國大選對股市衝擊，彭金隆表示，各界都知道台積電占台股成交比重很高，台積電漲跌對台股確實會有比較大影響，「外界關注金管會有無18套劇本，確實我們針對此事開過幾次會，和證交所亦有固定機制去討論、研擬因應對策，我們會作好萬全準備」。

彭金隆指出，金管會在意的是整體市場交易秩序及交易穩定性，以過去為例，只要有屬於非理性影響因素，金管會就會採取必要措施。他強調，金管會有一套行政措施，若出現金管會不預期的狀況，會在適當環境提出適當方法處理。（編輯：楊凱翔）1131030

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