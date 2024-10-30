保發中心職場霸凌案 金管會要求周邊單位訂防範機制

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（中央社記者謝方娪台北30日電）在保發中心擔任工讀生的劉姓男子涉遭職場霸凌輕生，引起高度關注，時任董事長簡仲明請辭負責。金管會主委彭金隆今天表示，已清查所有周邊單位是否有訂定防範職場霸凌類似機制，並訂定參考範本請周邊單位依此執行，不許憾事再發生。

一名在保發中心擔任工讀生的劉姓男子，今年考取北科大碩士班，遭上司要求在學業和工作2選1，經濟弱勢的劉男因而輕生，事件經媒體披露後引起廣大關注，時任保發中心董事長簡仲明請辭負責，現由泰安產險董事長李松季代理保發中心董事長一職。

彭金隆今天列席立法院財政委員會，國民黨立委顏寬恒關注保發中心職場霸凌案，彭金隆坦言，「我們心情都非常沉重」，當他知道此事後，已立刻請保險局及保發中心妥善處理，對於這條年輕生命無法挽回，他感到非常遺憾。

彭金隆強調，金管會不允許這件事再發生，已立刻清查所有周邊單位是否有建立類似辦法或機制防範職場霸凌，並訂定參考範本，於10月11日通令各周邊單位依參考範本執行。

保發中心先前發布聲明表示，會深切全面檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與員工互動溝通方式等各項保障員工權益機制，以確切落實對所有員工權益保障。（編輯：潘羿菁）1131030

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