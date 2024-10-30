本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美大選觀察》衛生紙與咖啡豆價格決定選票 通膨成賀錦麗陣營致命傷
首頁 / 產經

保發中心職場霸凌案 金管會要求周邊單位訂防範機制

2024/10/30 11:46（10/30 13:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北30日電）在保發中心擔任工讀生的劉姓男子涉遭職場霸凌輕生，引起高度關注，時任董事長簡仲明請辭負責。金管會主委彭金隆今天表示，已清查所有周邊單位是否有訂定防範職場霸凌類似機制，並訂定參考範本請周邊單位依此執行，不許憾事再發生。

一名在保發中心擔任工讀生的劉姓男子，今年考取北科大碩士班，遭上司要求在學業和工作2選1，經濟弱勢的劉男因而輕生，事件經媒體披露後引起廣大關注，時任保發中心董事長簡仲明請辭負責，現由泰安產險董事長李松季代理保發中心董事長一職。

彭金隆今天列席立法院財政委員會，國民黨立委顏寬恒關注保發中心職場霸凌案，彭金隆坦言，「我們心情都非常沉重」，當他知道此事後，已立刻請保險局及保發中心妥善處理，對於這條年輕生命無法挽回，他感到非常遺憾。

彭金隆強調，金管會不允許這件事再發生，已立刻清查所有周邊單位是否有建立類似辦法或機制防範職場霸凌，並訂定參考範本，於10月11日通令各周邊單位依參考範本執行。

保發中心先前發布聲明表示，會深切全面檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與員工互動溝通方式等各項保障員工權益機制，以確切落實對所有員工權益保障。（編輯：潘羿菁）1131030

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#立法院財政委員會
#金管會
#保險局
#彭金隆
#顏寬恒
#李松季
#保發中心
#泰安產險
#國民黨
#簡仲明
彭金隆
開放散戶複委託買比特幣ETF？彭金隆：半年評估一次因應美國大選變化 金管會：作好萬全準備
簡仲明
保發中心董事長因工讀生輕生案請辭 李松季代理保發中心工讀生疑遭職場霸凌輕生 董事長簡仲明請辭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：