保發中心工讀生疑遭職場霸凌輕生 董事長簡仲明請辭

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（中央社記者謝方娪台北27日電）在保發中心擔任工讀生的劉姓男子，今年考取北科大碩士班，傳出遭上司要求在學業和工作2選1，經濟弱勢的劉男因而輕生，保發中心今天下午召開臨時董事會，董事長簡仲明於會中提出請辭，以示負責。

一名在保險事業發展中心擔任工讀生的劉姓男子今年考取北科大碩士班，但傳出遭上司要求在學業和工作2選1，經濟弱勢的劉男因而輕生，曾教過劉男的晶訊公司前董事長、三創菁英學院院長羅台生不忍，出面控訴保發中心職場霸凌，引發各界關注。

保發中心今天下午舉行臨時董事會，會中報告此事件發生始末、確認人員懲處事項及未來執行職務遭受不法侵害預防計畫及職場不法侵害事件處理流程等議題，簡仲明亦在董事會中向全體董事正式提出辭職，待相關事宜處理完備後，將擔負起對此事應負責任並離任董事長及董事職務。

保發中心指出，對此不幸事件，所有員工與主管都深感難過與不捨，事件發生後，即刻全力協助家屬後續處理及撫卹事宜，並完成內部調查事件發生原委，釐清事實與責任歸屬，並依規定辦理懲處。

同時，保發中心表示，已全面檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與同仁互動溝通方式等各項保障員工權益機制，以確保員工權益，避免相同事件再發生。

金管會保險局主秘古坤榮今天在例行記者會中表示遺憾，保險局接獲通知後，已立即要求保發中心董事長簡仲明及總經理葉爾康盡速親自關懷家屬並從優辦理撫卹，調查並釐清事實，對此案相關失職人員懲處應秉公處理。

古坤榮指出，保險局也要求保發中心完備員工申訴管道、心理諮商機制並建立霸凌申訴處理機制，以保障員工權益；針對此案，已請保發中心就工讀生訴求事實、相關爭點儘速釐清，確認責任歸屬，並就失職人員依規處置，保發中心已在今天下午召開臨時董事會討論失職人員處分。（編輯：林淑媛）1130827

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