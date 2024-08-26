工讀生輕生控遭霸凌 保發中心：檢討缺失依規定懲處

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（中央社記者張璦、許秩維台北26日電）保發中心遭控職場霸凌，保發中心今天表示，對當事人不幸事件深感難過，會全力協助家屬辦理撫卹及後續事宜，並已即時內部查調事件發生原委，釐清事實與責任歸屬，檢討管理缺失，並確認失職主管的查調報告，依規定執行懲處。

在保險事業發展中心擔任工讀生的劉姓男子，今年考取北科大碩士班，傳出遭上司要求在學業和工作2選1，經濟弱勢的劉男因而輕生，曾教過劉男的晶訊公司前董事長、三創菁英學院院長羅台生不忍，出面控訴保發中心職場霸凌。

羅台生今天接受中央社記者訪問時表示，他多年前曾在北科大兼課，劉男是他當時的學生，非常善良上進，雖然經濟條件不佳，仍努力完成進修部的學業，兩人也持續保持聯繫。

羅台生說，劉男於今年考取北科大的碩士班，預計9月開學，但因學校排課的關係，每星期三要請假去上課，但保發中心的主管卻告知，如果要去讀書，就要簽自願離職單，但劉男是貧困家庭長大，非常需要這份微薄的薪水來生活。

羅台生提到，他接獲劉男求助後，就請台北市議員應曉薇的辦公室幫忙，請北市勞動局跟保發中心於9月初開協調會，沒想到劉男的上司卻說，他們是中央部會單位，北市管不了；後來劉男在公司遭受霸凌造成心理傷害，也有就醫證明，但保發中心主管仍告訴劉男，「你找誰都沒有用」。

羅台生說，被嚇壞的劉男，因為不能沒有工作，但好不容易考上研究所卻不能去讀，心理遭受很大打擊，也認為自己沒有前途了，才會想不開輕生，讓他非常不捨。

保發中心今天透過新聞稿表示，對於外界評論予以尊重，但因事涉個人隱私，須恪遵相關法規與審慎處理；對於此次不幸事件的發生，已即時進行內部查調相關事件發生的原委，釐清事實與責任歸屬，檢討內部管理上的缺失，並已確認失職主管的查調報告，且依規定執行懲處。

保發中心表示，深切全面檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與員工互動溝通方式等各項保障員工權益的機制，以確切落實對所有人的員工權益保障。

保發中心指出，中心屬於財團法人機構的非營利事業組織，無論執行內部或對外的日常業務上，都恪遵政府各項法令規範與本中心的相關工作規則；因此，對於員工申請休假或請假時，所有主管也皆須依照勞工相關法規與中心工作規則辦理。

保發中心表示，將加強督促所有主管在工作管理的態度與方式上，除需遵循法令規範外，更應以關懷員工日常工作可能遭遇困難的同理心，積極協助解決影響員工勞工權益的問題；也將持續增進所有員工與主管對於職場安全重要性的認識，並定期檢視是否存有影響員工權益的潛在問題，以及早預防事件的發生。（編輯：潘羿菁）1130826

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