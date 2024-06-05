學生遇霸凌求助疑遭老師公審 竹市府：已提教評會

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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市某國小學生疑遭同學霸凌，因得不到老師公平處理，寫信向校長求助，引發老師不滿，疑在課堂上公審被害學生。教育處表示，案件已提交教評會，將評估是否聘用這名老師。

民進黨新竹市議員劉彥伶今天在市議會質詢指出，新竹市某國小1名學生，三年級時遭到班上同學肢體傷害，校方當時以「校安事件」模式調解，並告知這名受害學生「若遇到問題可向老師反映，若老師不處理，再向學務處或校長反映」。

劉彥伶說，這名疑似被霸凌的學生到了四年級又再次遇到疑似霸凌，向老師反映卻未獲公平處理，決定寫信向校長求助，未料老師得知後心生不滿，對被害學生興師問罪，甚至未經被害學生同意就搜查書包，將私人紀錄、手繪圖稿交給其他同學公開朗讀。

劉彥伶質疑，被害學生遇到問題得不到老師協助解決，因此才向上反映，但老師竟疑似帶領全班一起公審被害學生，難道遇到問題只能隱忍，等發生不可彌補的憾事時，再來檢討孩子怎麼沒有向校方反應嗎。

對此，新竹市政府教育處透過文字稿回應，校方去年接獲疑似霸凌消息後，除了進行校安通報，也展開事件調查，去年6月交由校園霸凌因應小組調查處理，雙方家長協議和解，於同年7月簽訂和解書。

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教育處指出，有關該校今年5月又有提報校園霸凌案，目前已進入處理程序，校方已找老師詢問事發經過，並告知處理方式失當，同時提交教評會，因該老師為1年期的代理老師，將作為新學年度是否再聘用的參考。

有關後續督導措施，教育處表示，已責成學校及督學關心學生學習狀況，並請學校儘速評估該班學生身心狀況，若有需要，應立即啟動輔導機制，維護學生受教權。（編輯：李錫璋）1130605