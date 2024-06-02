竹市道路塌陷釀老翁摔車不治 議員指未做好維管

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市中華路今年4月因1處道路凹陷，導致78歲老翁騎車經過時自摔，送醫搶救多日不治。民進黨新竹市議員劉彥伶質疑，竹市道路坑坑巴巴，市府未做好維護管理。

據新竹市警察局資料，78歲老翁4月25日騎機車行經新竹市中華路二段349號前，慢車道有1處凹陷，導致老翁摔車受傷送醫，經搶救多日仍宣告不治。

民進黨新竹市議員劉彥伶今天向中央社記者表示，老翁家屬控訴市區道路下陷不平才會發生摔車車禍，擬提國賠申請。

劉彥伶指出，竹市中華路二段道路凹陷和今年3月在大學路51巷發生路樹倒塌案件，2個月內發生2起國賠案，顯見新竹市在道路安全維護管理方面出了問題。

有關市府開挖道路釐清凹陷原因，劉彥伶說，經老翁家屬反映，市府沒有主動回報最新進度，等到民意代表關切後才說明，動作慢、不積極，加上新竹市道路坑坑巴巴、破損補丁一堆，質疑市府未做好維護管理。

新竹市政府工務處透過文字向中央社記者說明，上月27日開挖釐清路面下陷原因，初步判定是下方有工作井，為直接原土回填，且因鋼環將水束留住，導致土層積水無足夠承載力，產生路面下陷，目前已回填混泥土並完成路面修復。

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關於此次憾事，工務處表示，除持續關心民眾家屬，將全力協助家屬申請後續國賠事宜；此外，也將持續清查是否還有其他國土署代辦工程所遺留之工作井，並評估研擬改善方案，避免造成路面下陷情形再發生。

除了中華路二段道路凹陷造成老翁摔車送醫不治，1名女子今年3月騎車經過新竹市大學路51巷遭路樹壓倒送醫身亡，家屬提國賠。竹市府表示，該路段屬高公局，已將相關資料給檢方，若認定路樹屬市府權責，將處理後續賠償事宜。（編輯：方沛清）1130602