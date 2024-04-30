慶祝國際珍奶日 盧秀燕推廣「珍奶襪」助弱勢

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）今天是國際珍奶日，台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，台中是珍珠奶茶發源地，瑪利亞基金會與春水堂合作，以身障朋友的藝術創作製成「珍奶襪」，希望大家多採購助弱勢。

今天是國際珍奶日，盧秀燕在市政會議中表示，台中市作為珍珠奶茶發源地，與此節日關係密切。財團法人瑪利亞社會福利基金會專門為身障弱勢朋友服務，為慶祝國際珍奶日，與春水堂合作，以身障朋友的藝術創作推出「珍奶襪」。

盧秀燕秀出珍奶襪，力讚樣式可愛，呼籲社會大眾一起投入採購行列，銷售所得將更能幫助身障弱勢朋友。

春水興業集團今天同在記者會中宣布，旗下品牌春水堂、茶湯會與瑪利亞基金會公益合作「穿好襪，做好事」活動，推出2款珍珠奶茶「聯名快樂襪」，5月1日起分別於茶湯會及春水堂門市公益認購。

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春水興業集團財務長劉彥伶指出，集團認購近4000雙快樂襪，明天起在全台春水堂及茶湯會門市可用公益加購價新台幣100元（原價210元）購入，以實際行動支持瑪利亞青年的用心與作品，也希望分享珍珠奶茶帶給大家的快樂，邀請消費者「穿好襪，做好事」，一起支持公益、支持瑪利亞青年的用心與作品。

此外，茶湯會未來概念店5月2日將在台中南屯區開幕，劉彥伶說，概念店以「新禪風Zen」進行空間設計，規劃座位區、手作輕食，打造咖啡廳氛圍的餐飲空間，開幕前3天更有多項優惠活動。（編輯：郭諭儒）1130430