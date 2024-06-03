苗縣國小校長遭指職場霸凌教師 議員促專案調查

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗市文華國小校長林文星遭指作風「一言堂」，致教師出走，代理教師比例達28%，疑對霸凌、性平事件「蓋牌」。林文星今天強調，均依規行政；有議員提案成立專案小組調查。

國民黨籍苗栗縣議員陳碧華今天在議會總質詢指出，接獲苗栗市文華國小教師、家長陳情，校內近期霸凌、性平事件頻傳，校長處理態度偏頗不一，透過主導內部調查委員操控調查結果，有的案件因此被「蓋牌」，恐影響公正性。

陳碧華說，有教師陳情指出，為照顧生病住院家人請事假，遭校長以主管裁量權要求出具診斷證明刁難；若向外界投訴，回到學校可能被鎖定，全校不僅裝有100多支監視器，上課時還會被全程錄影，讓人心生恐懼，認為校長涉及職場霸凌，導致教師爆發逃亡式離職退休。

陳碧華質疑，難不成學校成為一言堂，只有校長說了算。她說，文華國小學生數逾千人，是縣內前幾名大校，代理代課教師比例卻達28%，背後原因是否與校長領導統御風格有關，值得縣府教育處深入了解，因陳情人一再反映與校長溝通無效，可見冰凍三尺非一日之寒，將提案要求成立專案小組調查。

對此，苗栗縣長鍾東錦表示，他與兩造雙方都見面談過，無法聽單方面說法判斷誰對誰錯，對於議員提案表示尊重，透過議會成立專案小組調查，能讓真相更加釐清，也會責成教育處全力配合協助。

教育處長葉芯慧在議會答詢時指出，文華國小代理代課教師比例較高，主要因應未來少子化減班趨勢，避免造成超額教師窘境提前控管，且代理老師甄選有一定審核機制，在班級經營、教學品質上，未必會比正式教師差。

文華國小校長林文星接受媒體訪問時澄清，對於霸凌、性平事件，均依教育部相關規定程序處理，學校也依法召開性別平等委員會，絕非校長一人能夠操控主導決議。至於教師請假部分，會尊重教師請假的權利，但首先要考量學生受教權，考慮調、代課是否影響課務，一切都依法行政、依法處理。

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文華國小事件遭民眾在臉書地方社團po文引發討論。林文星說，對於引起各界關心動盪、浪費社會成本，表達歉意，但對惡意發文也要表達嚴正立場，希望停止對學校的攻擊與抹黑，他呼籲發文爆料者，讓校園事件回到教育立場處理，勿以政治化方式抹黑學校行政人員的努力，並強調會持續與教師、家長溝通、說明，維護學生學習權益。

苗栗縣政府教育處透過新聞稿強調，並無所謂性平事件「蓋牌」情事，將持續督導學校依校園霸凌防制準則規定辦理，並加強校內霸凌防制與宣導，此外，暑期將針對縣內學校包括校長在內的教育人員，辦理霸凌防制研習，以建構和諧友善校園環境。（編輯：方沛清）1130603